03:00 10.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Усик впервые оказался "легче" своего соперника на ринге - ФОТО

Украинец Александр Усик и британец Тони Белью провели контрольное взвешивание перед суперфайтом в Манчестере. Об этом передает BoxLife.

Усик впервые оказался

Соперник Саши оказался тяжелее нашего бойца - 90,265 кг, при весе Усика - 89,811 кг. Дуэль взглядами между двумя боксерами закончилась происшествий, Белью даже пообещал подарить свой знаменитый шарф Усику, если проиграет ему на ринге. 

Напомним, что на кону поединка будут стоять пояса Усика по версиям WBC, IBF, WBO, WBA и The Ring.

На сегодняшний день Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после победы над Муратом Гассиевым в конце июля. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Matchroom Boxing представила первый проморолик грядущего поединка между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и британцем Тони Белью


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