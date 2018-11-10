20:00 10.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украина завоевало золото на чемпионате мира по плаванию

 Украинский пловец Михаил Романчук завовевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию в Токие. Об этом передает пресс-служба Федерации плавания Украины.

Украина завоевало золото на чемпионате мира по плаванию

Всего в заплыве принимали участие представители 50 стран. Роман на дистанции 1500м вольным стилем с результатом в 14,27.93 финишировал первым. За ним следовал Сергей Фролов, который завоевал бронзовую награду с результатом 14,39.22.

На втором месте оказался представитель страны-организатора из Японии, его результат 14,33.26. Таким образом, украинцы выступили в Японии идентично, как и в Пекине, где нашим ребятам досталось золото и серебро. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинец впервые в истории независимости сможет принять участие в гонках "Формулы-1". Ивану впервые в его карьере удалось опробовать свой болид на трассе во время дождливой погоды, ранее он принимал участие лишь в закрытых картингах. 


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