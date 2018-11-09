Стали известны результаты всех матчей четвертого тура Лиги Европы УЕФА - ФОТО

Как отмечается, первыми в плей-офф вышли лондонский "Челси" из группы L, франкфуртский "Айнтрахт" и римский "Лацио" (оба - группа H). В свою очередь за ними следуют лондонский "Арсенал" из группы E, загребское "Динамо" из группы D, леверкузенский "Байер" и швейцарский "Цюрих", выступающие в группе А.

По предварительным данным, поединки пятого тура групповой стадии Лиги Европы пройдут 29 ноября.

Результаты матчей четвертого тура Лиги Европы:

группа А — "Байер" (Германия) — "Цюрих" (Швейцария) — 1:0, "Лудогорец" (Болгария) — АЕК (Кипр) — 0:0

турнирное положение: "Байер" — 9 очков, "Цюрих" — 9, "Лудогорец" — 2, АЕК — 2;

группа В — "Русенборг" (Норвегия) — "Зальцбург" (Австрия) — 2:5, "Селтик" (Шотландия) — "РБ Лейпциг" (Германия) — 2:1

турнирное положение: "Зальцбург" — 12 очков, "СБ Лейпциг" — 6, "Селтик" — 6, "Русенборг" — 0;

группа С — "Бордо" (Франция) — "Зенит" (Россия) — 1:1, "Славия" (Чехия) — "Копенгаген" (Дания) — 0:0

турнирное положение: "Зенит" — 8 очков, "Славия" — 7, "Копенгаген" — 5, "Бордо" — 1;

группа D — "Фенербахче" (Турция) — "Андерлехт" (Бельгия) — 2:0, "Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Спартак" (Трнава, Словакия) — 3:1

турнирное положение: "Динамо" (Загреб) — 12 очков, "Фенербахче" — 7, "Спартак" — 3, "Андерлехт" — 1;

группа Е — "Ворскла" (Полтава, УКРАИНА) — "Карабах" (Азербайджан) — 0:1, "Арсенал" (Англия) — "Спортинг" (Португалия) — 0:0

турнирное положение: "Арсенал" — 10 очков, "Спортинг" — 7, "Ворскла" — 3, "Карабах" — 3;

группа F — "Бетис" (Испания) — "Милан" (Италия) — 1:1, "Олимпиакос" (Греция) — "Дюделанж" (Люксембург) — 5:1

турнирное положение: "Бетис" — 8 очков, "Милан" — 7, "Олимпиакос" — 7, "Дюделанж" — 0;

группа G — "Спартак" (Москва, Россия) — "Рейнджерс" (Шотландия) — 4:3, "Рапид" (Австрия) — "Вильярреал" (Испания) — 0:0

турнирное положение: "Вильярреал" — 6 очков, "Спартак" — 5, "Рейнджерс" — 5, "Рапид" — 4;

группа Н — "Аполлон" (Кипр) — "Айнтрахт" (Германия) — 2:3, "Лацио" (Италия) — "Марсель" (Франция) — 2:1

турнирное положение: "Айнтрахт" — 12 очков, "Лацио" — 9, "Марсель" — 1, "Аполлон" — 1;

группа I — "Мальме" (Швеция) — "Сарпсборг" (Норвегия) — 1:1, "Генк" (Бельгия) — "Бешикташ" (Турция) — 1:1

турнирное положение: "Генк" — 7 очков, "Сарпсборг" — 5, "Мальме" — 5, "Бешикташ" — 4;

группа J — "Краснодар" (Россия) — "Стандард" (Бельгия) — 2:1, "Акхисар" (Турция) — "Севилья" (Испания) — 2:3

турнирное положение: "Севилья" — 9 очков, "Краснодар" — 9, "Стандард" — 6, "Акхисар" — 0;

группа K — "Астана" (Казахстан) — "Яблонец" (Чехия) — 2:1, "Динамо" (Киев, УКРАИНА) — "Ренн" (Франция) — 3:1

турнирное положение: "Динамо" — 8 очков, "Астана" — 8, "Ренн" — 3, "Яблонец" — 2;

группа L — БАТЭ (Беларусь) — "Челси" (Англия) — 0:1, "Види" (Венгрия) — ПАОК (Греция) — 1:0

турнирное положение: "Челси" — 9 очков, "Види" — 6, ПАОК — 3, БАТЭ — 3.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", УЕФА назвала лучших футболистов в рамках турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы 3 тура осеннего сезона.