Легендарный футболист Дидье Дрогба завершил карьеру

В своем последнем официальном матче, форвард вместе о своим клубом проиграл в финале Кубка второй американской лиги. Команда уступила "Луисвилл Сити" со счетом 0:1.

На протяжении своей карьеры, Дрогба успел поиграть за "Ле-Ман", "Генгам", "Марсель", "Шанхай Шэньхуа", "Монреаль Импэкт", а также за турецкий "Галатасарай".

Наибольшую известность футболисту принесли выступления за английский футбольный клуб "Челси" в 2004-2012 и 2014-2015 годах. В составе этой команды он провел 381 матч, забив в ворота соперников 164 гола. С этим же клубом африканский футболист дважды становился лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, четыре раза выиграл чемпионат, стал обладателем Кубка Англии и победителем Лиги чемпионов в сезоне - 2011/12.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитый голландский футболист Рафаэль Ван дер Варт объявил о завершении карьеры.