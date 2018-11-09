18:01 09.11.2018 | Спорт | Новости
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Легендарный футболист Дидье Дрогба завершил карьеру

40-летний нападающий американского клуба «Финикс Райзинг» Дидье Дрогба объявил о завершении карьеры. Об этом сообщают украинские СМИ.

Легендарный футболист Дидье Дрогба завершил карьеру

В своем последнем официальном матче, форвард вместе о своим клубом проиграл в финале Кубка второй американской лиги. Команда уступила "Луисвилл Сити" со счетом 0:1.

На протяжении своей карьеры, Дрогба успел поиграть за "Ле-Ман", "Генгам", "Марсель", "Шанхай Шэньхуа", "Монреаль Импэкт", а также за турецкий "Галатасарай".

 Наибольшую известность футболисту принесли выступления за английский футбольный клуб "Челси" в 2004-2012 и 2014-2015 годах. В составе этой команды он провел 381 матч, забив в ворота соперников 164 гола. С этим же клубом африканский футболист дважды становился лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, четыре раза выиграл чемпионат, стал обладателем Кубка Англии и победителем Лиги чемпионов в сезоне - 2011/12.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитый голландский футболист Рафаэль Ван дер Варт объявил о завершении карьеры.


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