"Динамо" вошло в 20 лучших клубов Европы

Обыграв "Ренн" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы, клуб обошел в топе турецкий "Бешикташ". Матч прошел на поле НСК "Олимпийский".

Команда Александра Хацкевича получила такое же количество баллов, что и клуб из Турции (60 тысяч баллов), однако расположилась рейтинге выше из-за более высокой оценки за игры в нынешнем сезоне.

Оценка украинской команды составила 6 тысяч, что в два раза выше отметки "Бешикташа". Стоит добавить, что "Динамо" своей победой также заработало 0,4 балла для Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в четверг, 8 ноября киевское "Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы. Голы забивали Беньямин Вербич, Виталий Миколенко и Николай Шапаренко.