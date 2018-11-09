11:39 09.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Динамо" вошло в 20 лучших клубов Европы

После уверенной победы над французским "Ренном" со счетом 3:1, киевский футбольный клуб поднялся на 20 место в рейтинге лучших клубов Европы, составленным УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Обыграв "Ренн" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы, клуб обошел в топе турецкий "Бешикташ". Матч прошел на поле НСК "Олимпийский".

Команда Александра Хацкевича получила такое же количество баллов, что и клуб из Турции (60 тысяч баллов), однако расположилась рейтинге выше из-за более высокой оценки за игры в нынешнем сезоне.

Оценка украинской команды составила 6 тысяч, что в два раза выше отметки "Бешикташа". Стоит добавить, что "Динамо" своей победой также заработало 0,4 балла для Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в четверг, 8 ноября киевское "Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы. Голы забивали Беньямин Вербич, Виталий Миколенко и Николай Шапаренко.


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