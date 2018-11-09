14:30 09.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Чумак стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике - ФОТО

Украинский спортсмен Дмитрий Чумак стал серебряным призером в весовой категории до 102 кг на Чемпионате мира по тяжелой атлетике. Об этом стало известно по материалам iSport.ua. 

Чумак стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике - ФОТО

Сообщается, что в первом рывке наш тяжеловес зафиксировал вес 176 кг и занял третье место. При этом в другом толчке спортсмен поднял 217 кг и завоевал серебряную медаль.

К званию чемпиона мира Дмитрию не хватило всего 3 кг. Однако несмотря на это, для украинского государства соотвествующая медаль Чумака скорее всего останется единственной на этом ЧМ.

К слову, в сумме Дмитрий Чумак набрал 393 кг и завоевал большую серебряную медаль.

Чемпионом мира стал иранец Али Хашеми - сумма 396 кг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские каратисты возглавили передовые позиции рейтингов Всемирной федерации каратэ. Наши бойцы - Анжелика Терлюга и Станислав Горуна сумели обойти двух непобедимых мастеров в своей весовой категории. 


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