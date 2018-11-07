Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мира в октябре - ВИДЕО

Среди конкуренток украинки в данном голосовании будут Слоан Стивенс (США), Арина Соболенко (Беларусь) и Каролин Возняцки (Дания).

Ранее украинка участвовала в подобном голосовании в январе и феврале, но не выигрывала.

Стоит добавить, что профессиональная теннисистка борется за победу в категории "Удар месяца", где с ней соперничают Кики Бертенс (Нидерланды), Ван Цян (Китай), Каролин Возняцки (Дания), Эшли Барти (Австралия) и Унс Джабир (Тунис).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина в воскресенье, 28 октября, стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре.