Словакия назвала состав на матчи с Украиной и Чехией

Об этом сообщается на сайте словатской футбольной федерации.

Главный тренер национальной сборной отметил, что словакам в ноябре предстоит сыграть два поединка Лиги наций. В частности, 16 числа против Украины, 19 - Чехов.

Вратари: Мартин Дубравка ("Ньюкасл", Англия), Матуш Kозачик ("Виктория", Чехия), Марек Родак ("Ротерхэм", Англия).

Защитники: Эрик Сабо ("Хапоэль" Беэр-Шева, Израиль), Петер Пекарик ("Герта", Германия), Мартин Шкртел ("Фенербахче", Турция), Денис Вавро ("Копенгаген", Дания), Милан Шкриньяр ("Интер", Италия), Давид Ганцко ("Фиорентина", Италия), Томаш Губочан ("Марсель", Франция).

Полузащитники: Мирослав Стох ("Славия", Чехия), Станислав Лоботка ("Сельта", Испания), Патрик Грошовски ("Виктория", Чехия), Юрай Куцка ("Трабзонспор", Турция), Ян Грегуш ("Копенгаген", Дания), Марек Гамшик ("Наполи", Италия), Ондржей Дуда ("Герта", Германия) Роберт Мак ("Зенит", Россия), Альберт Руснак ("Солт-Лейк-Сити", США), Владимир Вайсс ("Аль-Гарафа", Катар), Матуш Беро ("Витесс", Нидерланды).

Нападающие: Адам Немец ("Пафос", Кипр), Михал Дюриш ("Анортосис", Кипр), Адам Зреляк ("Нюрнберг", Германия).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", транер Чехии Ярослав Шилгавы назвал игроков, которые будут усиленно тренироваться к матчам Лиги наций против сборной Словакии и сборной Украины.