Рафаэль ван дер Варт завершил карьеру

Об этом сообщает Voetbalprimeur.

Как отметил 35-летний полузащитник датского "Эсбьерга", в данное время необходимо играть в футбол, а не залечивать травмы. Вместе с тем футболист сборной Голландии выразил огромную благодарность всем клубам, за которые выступал, игрокам и болельщикам.

"Я испытываю теплые чувства, это было прекрасное время", - сказал Рафаэль Ван дер Варт.

По предварительной информации, Ван дер Варт до перехода в "Эсбьерг" успел поиграть за "Аякс", "Гамбург", "Реала", "Тоттенхэм", "Бетиса", "Миттьюлланн". За свою нынешнюю команду голландец успел провести четыре матча.

Кстати, в составе национальной команды ван дер Варт провел 109 матчей, забил 25 голов, стал вице-чемпионом мира 2010 года и бронзовым призером чемпионата Европы-2004.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал итоги матча "Динамо"-"Шахтер".