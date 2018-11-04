Козлова будет бороться за звание абсолютного чемпиона ITF

Уроженке Николаева без труда удалось выбить из сетки 236-ю ракетку мира француженку Джессику Понше. Поединок завершился со счетом 7:6 (3), 2:6, 6:3.

Теперь Козловой предстоит сразиться с голландкой Кирин Лемуан - 316 ракетка мира. За это время украинка сделала 6 эйсов, совершила 4 двойных ошибки и выиграла 1 гейм на приеме. В свою очередь, шестая ракетка турнира 11 раз подала навылет, допустила 4 «двойные» и реализовала 2 брейк-пойнта.

Стоит отметить, что в прошлый раз спортсменка не позволила нашей 15-летней Лопатецкой пробиться в полуфинал американского чемпионата WTA.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре.