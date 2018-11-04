18:53 04.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Козлова будет бороться за звание абсолютного чемпиона ITF

Украинская теннисистка Екатерина Козлова стала второй финалисткой на турнире ITF. Об этом говорится на официальном сайте чемпионата. 

Козлова будет бороться за звание абсолютного чемпиона ITF

Уроженке Николаева без труда удалось выбить из сетки 236-ю ракетку мира француженку Джессику Понше. Поединок завершился со счетом 7:6 (3), 2:6, 6:3. 

Теперь Козловой предстоит сразиться с голландкой Кирин Лемуан - 316 ракетка мира. За это время украинка сделала 6 эйсов, совершила 4 двойных ошибки и выиграла 1 гейм на приеме. В свою очередь, шестая ракетка турнира 11 раз подала навылет, допустила 4 «двойные» и реализовала 2 брейк-пойнта.

Стоит отметить, что в прошлый раз спортсменка не позволила нашей 15-летней Лопатецкой пробиться в полуфинал американского чемпионата WTA. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре. 


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