11:43 04.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Донецкий "Шахтер" с минимальным перевесом одержал победу над столичным "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал итоги матча "Динамо"-"Шахтер". Об этом передает Футбол24.

Донецкий

По его словам, первая встреча команд на старте УПЛ показала, что его подопечные прекрасно готовы к "победной дороге" к финалу турнира. 

"У нас было два стопроцентных момента. У Вербича, когда его подвела техника, и когда Сидклей отдавал на того же Вербича в первом тайме", - отметил Хацкевич, отвечая на вопрос журналистов.

Футболисты "Динамо" довольно блекло смотрелись во втором тайме, было несколько реальных голевых моментов, но оборона соперника сыграла на все 100 процентов. На это белорусский специалист ответил следующее: "Нам упрекали, что мы ставим автобус, но сегодня "Шахтер2 во втором тайме больше защищался, строил игру от обороны на контратаках". 

В целом наставник остался доволен игрой команды. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера вечером состоялся матч двух футбольных тяжеловесов - донецкого "Шахтера" и киевского " Динамо". 


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