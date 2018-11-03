17:23 03.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская сборная по каратэ впервые в истории заняла лидерство в мировых рейтингах

Украинские каратисты возглавили передовые позиции рейтингов Всемирной федерации каратэ. Об этом передает пресс-служба НОК Украины.

Украинская сборная по каратэ впервые в истории заняла лидерство в мировых рейтингах

Наши бойцы - Анжелика Терлюга и Станислав Горуна сумели обойти двух непобедимых мастеров в своей весовой категории. Терюга заняла 1-ое место, спустив на второе место представительницу Тайваня Цзю Юн Вен.

Станислав в своем дивизионе смог обойти легендарного многократного чемпиона мира азербайджанца Рафаэля Агаева.

"Украинские каратисты Станислав Горуна и Анжелика Терлюга возглавили мировой рейтинг WKF в весовых категориях до 75 и 55 кг соответственно. Поздравляем, так держать", - говорится на официальной странице Олимпийского комитета в Facebook 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре. 


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