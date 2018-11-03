Сегодня столичное "Динамо" попробует оспорить лидерство у донецкого "Шахтера" - ВИДЕО

Традиционно вокруг такого "футбольного дерби" много эмоций и ожиданий. Оба соперника не первый раз пытаются оспорить звание абсолютного чемпиона Украины, попутно "перебирая" кубок победителя.

Поединок на стадионе "Металлист" рассудит арбитр из Днепра Виталий Романов вместе с командой ассистентов из Харькова и Запорожья.

На поле в составе команд выйдут:

- "Шахтер": Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Майкон - Нем, Тотовицкий, Тайсон - Мораес

- "Динамо": Бойко - Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко - Шепелев, Гармаш, Буяльский - Морозюк, Цыганков - Вербич

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевское " Динамо" одержало победу у ФК "Львов".