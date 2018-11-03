14:51 03.11.2018 | Спорт | Новости
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Месси обвиняют в выводе средств из благотворительного фонда Leo Messi

 Лионеля Месси и его отца Хорхе могут приговорить к тюремному заключению из-за махинаций со средствами собственного благотворительного фонда. Об этом передает Lа Repubbica.

Месси обвиняют в выводе средств из благотворительного фонда Leo Messi

Сообщается, что аргентинская прокуратура возбудила уголовное производство и направило Месси повестку в суд после показаний двух сотрудников фонда. Клерки сообщили о махинациях с деньгами, которые были предназначены для социальных проектов.

Аргентинский прокурор Пабло Турано попросил провести проверку и финансовый аудит организации. Если информация доносчиков подтвердится, тогда футболисту и его отцу придется принять судебное приглашения и предстать перед судом. 

Напомним, что летом Месси уже подозревался в уклонении от неуплаты налогов, сначала он был приговорен судом к тюремному заключению на 21 месяц, но Лео отделался лишь денежным штрафом. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно брата Лионеля Месси приговорили к тюремному заключению. 


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