Месси обвиняют в выводе средств из благотворительного фонда Leo Messi

Сообщается, что аргентинская прокуратура возбудила уголовное производство и направило Месси повестку в суд после показаний двух сотрудников фонда. Клерки сообщили о махинациях с деньгами, которые были предназначены для социальных проектов.

Аргентинский прокурор Пабло Турано попросил провести проверку и финансовый аудит организации. Если информация доносчиков подтвердится, тогда футболисту и его отцу придется принять судебное приглашения и предстать перед судом.

Напомним, что летом Месси уже подозревался в уклонении от неуплаты налогов, сначала он был приговорен судом к тюремному заключению на 21 месяц, но Лео отделался лишь денежным штрафом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно брата Лионеля Месси приговорили к тюремному заключению.