Месси обвиняют в выводе средств из благотворительного фонда Leo Messi

Лионеля Месси и его отца Хорхе могут приговорить к тюремному заключению из-за махинаций со средствами собственного благотворительного фонда. Об этом передает Lа Repubbica.
Сообщается, что аргентинская прокуратура возбудила уголовное производство и направило Месси повестку в суд после показаний двух сотрудников фонда. Клерки сообщили о махинациях с деньгами, которые были предназначены для социальных проектов.
Аргентинский прокурор Пабло Турано попросил провести проверку и финансовый аудит организации. Если информация доносчиков подтвердится, тогда футболисту и его отцу придется принять судебное приглашения и предстать перед судом.
Напомним, что летом Месси уже подозревался в уклонении от неуплаты налогов, сначала он был приговорен судом к тюремному заключению на 21 месяц, но Лео отделался лишь денежным штрафом.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно брата Лионеля Месси приговорили к тюремному заключению.