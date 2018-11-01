18:10 01.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Андрей Ярмоленко рассказал о тренировках в "Вест Хэме"

Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко рассказал, как проходит тренировочный процесс у Мануэля Пеллегрини. Об этом футболист сообщил в интервью официальному сайту ФФУ.

Андрей Ярмоленко рассказал о тренировках в

По словам Ярмоленка, занятия в "Вест Хэме" на самом деле очень тяжелые, но интересные. На тренировках нет бессмысленной беготни, необходимо все время работать с мячом и делать какие-то упражнения. 

Как проходит тренировочный процесс в "Вест Хэме"?
Если одна игра в неделю, то по одной тренировке в день. В середине недели – две тренировки. Они непростые, так скажу, бегать приходится нормально".

- Чем отличаются тренировки в "Вест Хэме" от тренировок в "Динамо"?
- В Англии скорости другие, в первое время нужно к этому привыкнуть, мыслить быстрее, быстрее работать с мячом. Конечно, в этом есть отличие.

- Где больше нагрузки? В гранде украинского футбола, или в середняке АПЛ?
- Я думаю, это зависит не от чемпионата, а от тренера, каждый видит тренировочный процесс по-своему. Если брать Пеллегрини, или Реброва и Хацкевича, с которыми я работал в "Динамо", то больше физических упражнений в Англии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специалист Дэвид Мойес из Шотландии назначен новым главным тренером английского клуба "Вест Хэм".


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