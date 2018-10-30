Долгожданная победа: стали известны перспективы на 2019 год Элины Свитолиной

Об этом Сапронов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас Элине 24 года, которые для нее стали теннисным расцветом. Также бизнесмен отметил, что Свитолина чрезвычайно трудолюбива, так же, как и в юношестве.

Кроме того, у нее есть опыт всех теннисных перипетий, проигранные матчи с 6:1,5:0, минутные эмоциональные слабости, выигранные с безнадежно проигранного первого сета и плохого начала второго, твердость в принятии решений, последовательность, борьба за каждый мяч, сильный характер, воля к победе, умение терпеть и искать себя и свою игру.

"Она будет Королевой. Королевой тенниса. Наше дело верить, поддерживать, болеть и немножко ждать. Я лично, умею ждать и верить, с ее 13-ти лет. А она точно знает, что самолет взлетает только против ветра и недаром одна из ее любимых книг "Искусство войны" Сунь-Цзы", - написал Сапронов.

Есть еще соревнования Premier Maradory, где Свитолина не побеждала ни разу, ну, и четверка супер-турниров, входящих в серию Большого Шлема. К слову, все это – уже задания на следующий календарный год, который в календаре теннисных соревнований совпадает с сезоном, длящимся с января по октябрь-ноябрь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина в воскресенье, 28 октября, стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре. В финале она обыграла американку Слован Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2.