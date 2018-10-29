Тренер "Челси" установил новый рекорд клуба

Об этом сообщает Opta.

Как отмечается, в десяти матчах "пенсионеры" под руководством Сарри одержали семь побед и трижды сыграли вничью. Это достижение выглядит еще более впечатляющим, если добавить три победы в Лиге Европы и выигрыш у Ливерпуля в третьем раунде Кубка лиги.

"Челси" в 10-м туре АПЛ на выезде разгромил "Бернли" - 4:0", - говорится в сообщении.

Единственное поражение при Сарри Челси потерпел от Манчестер Сити в поединке за Суперкубок Англии пятого августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный российский миллиардер Роман Абрамович собирается в ближайшее время продать лондонский "Челси". На сегодняшний день сумма составляет около 4 млрд долларов.