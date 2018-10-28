20:15 28.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Столичное "Динамо" проиграло на своем поле "Львову"

Киевское "Динамо" в воскресенье, 28 октябрч, на своем поле проиграло футбольному клубу "Львов"

Столичное

Матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу на стадионе "Олимпийский" завершился со счетом 0:1. Единственный гол в игре на 21-й минуте забил бразилец Лукас Тейлор. Он на скорости вошел в штрафную киевлян и пробил в угол ворот столичной команды.

Через 10 минут еще один бразилец "львовян" Аугусто бил с выгодной позиции, но не попал в ворота. На эти моменты соперника "динамовцы" ответили лишь в конце тайма ударом Беньямина Вербича.

На старте второго тайма хороший удар получился у Сидклея, но выше ворот. На 60-й минуте после удара с разворота Николая Шапаренко мяч снова не попадает в створ. Через восьмой минут киевляне наконец попали в створ ворот, но удар Вербича взял Александр Бандура.

Напомним, лидер чемпионата "Шахтер" в субботу обыграл на выезде киевский "Арсенал" со счетом 3:0. Таким образом, после 13 туров "Шахтер" опережает "Динамо" на пять очков.

Как сообщал УРА-Информ, 3 ноября в следующем туре "Шахтер" и "Динамо" сыграют между собой в Харькове.


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