УЕФА назвал лучшую тройку футболистов осеннего сезона Лиги Европы и Лиги чемпионов

УЕФА назвала лучших футболистов в рамках турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы 3 тура осеннего сезона. Об этом говорится на официальном сайте спортивной организации.
Победителем турнира Лиге чемпионов стал форвард “Ромы” Эдин Джеко. Победа досталась ему благодаря феноменальной игре против российского "ЦСКА", где балканец оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Второе первенство разделили на троих нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва и защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими. В голосовании на сайте конкурентами футболистов оказались игроки "Ред Булла" Моанес Дабур, хавбек "Бетиса" Джованни Ло Чельсо и нападающий "Фенербахче" Михаэль Фрай.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно УЕФА определил пятерых кандидатов на звание лучшего игрока тура Лиги Европы.