УЕФА назвал лучшую тройку футболистов осеннего сезона Лиги Европы и Лиги чемпионов

Победителем турнира Лиге чемпионов стал форвард “Ромы” Эдин Джеко. Победа досталась ему благодаря феноменальной игре против российского "ЦСКА", где балканец оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Второе первенство разделили на троих нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва и защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими. В голосовании на сайте конкурентами футболистов оказались игроки "Ред Булла" Моанес Дабур, хавбек "Бетиса" Джованни Ло Чельсо и нападающий "Фенербахче" Михаэль Фрай.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно УЕФА определил пятерых кандидатов на звание лучшего игрока тура Лиги Европы.