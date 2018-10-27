10:58 27.10.2018 | Спорт | Новости
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УЕФА назвал лучшую тройку футболистов осеннего сезона Лиги Европы и Лиги чемпионов

УЕФА назвала лучших футболистов в рамках турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы 3 тура осеннего сезона. Об этом говорится на официальном сайте спортивной организации. 

УЕФА назвал лучшую тройку футболистов осеннего сезона Лиги Европы и Лиги чемпионов

Победителем турнира Лиге чемпионов стал форвард “Ромы” Эдин Джеко. Победа досталась ему благодаря феноменальной игре против российского "ЦСКА", где балканец оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Второе первенство разделили на троих нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва и защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими. В голосовании на сайте конкурентами футболистов оказались игроки "Ред Булла" Моанес Дабур, хавбек "Бетиса" Джованни Ло Чельсо и нападающий "Фенербахче" Михаэль Фрай. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно УЕФА определил пятерых кандидатов на звание лучшего игрока тура Лиги Европы


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