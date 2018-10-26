07:59 26.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Динамо" в меньшинстве одержало важную победу над "Ренном" в Лиге Европы

Киевское "Динамо" в четверг вечером, 25 октября, в меньшинстве завоевало выездную победу над французским "Ренном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Матч завершился со счетом 2:1. При этом первый гол забил защитник "бело-синих" Томаш Кендзера забил уже на 21 минуте.

Французская команда сравняла счет до перерыва благодаря точному удару хавбека Клемана Гренье. Однако на 84 минуте киевляне остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Владимира Шепелева.

Вместе с тем спустя пять минут хавбек "Динамо" Виталий Буяльский забил победный мяч.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сборная Украины во вторник вечером, 16 октября, обыграла команду Чехии в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Встреча, которая проходила в Харькове на стадионе "Металлист" завершилась со счетом 1:0. При этом единственный гол в этом матче забил полузащитник украинской национальной команды Руслан Малиновский на 43 минуте.


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