Свитолина вышла в исторический полуфинал итогового турнира WTA

Об этом свидетельствуют данные Isport.

Как отмечается, украинская спортсменка добилась грандиозного успеха в поединке с датчанкой Каролин Возняцки. Так, первый сет остался за соперницей - 7:5, а второй сет с таким же счетом выиграла украинка. Причем в последнем, победном для Элины гейме на подаче датчанки у Свитолиной было пять брейк-пойнтов и только с шестого она сделала брейк и выиграла сет.

На сегодняшний день из Белой группы в полуфинал соревнований в Сингапуре вышли украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Плишкова.

К слову, если Элина выиграет матч у Возняцки, то выйдет в полуфинал с первого места, а в случае поражения от Возняцки – со второго.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина сумела победить чешку Петру Квитову в рамках итогового турнира WTA. Об этом говорится на официальном сайте турнира.