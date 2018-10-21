19:32 21.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100206158:Polishuk

Украина завоевала первую медаль на "Играх непокоренных"

В воскресенье, 21 октября, в первый день соревнований "Игры непокоренных", которые проходят в Сиднее, украинец Денис Фищук получил бронзовую медаль в велогонке.

Украина завоевала первую медаль на

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, это первая медаль украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за два года в велоспорте. При этом сам участник соревнований отметил, что трасса скоростная, как для любителей, это был довольно крутой поворот и финиш вверх.

Наиболее достигнутая скорость 60 километров в час, - рассказал Фищук, добавив, что в общем он доволен выступлением и сделал все что мог.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко поздравил Фищука с завоеванной на "Invictus Games" первой медалью для украинской сборной.

Напомним, как сооьщал УРА-Информ, ураинская молодежная сборная завоевала 23 медали на Юношеских Олимпийских играх, которые проходили в аргентинском Буэнос-Айресе. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.


Поделиться
Читайте также:
 
Под Харьковом горят склады с зерном, два здания сгорели дотла Нацбанк на понедельник вновь опустил курс гривны На Тайване в аварию попал поезд с туристами: есть погибшие и пострадавшие Свитолина продолжает "расчищать" путь в своей группе в рамках WTA
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив