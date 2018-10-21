Украина завоевала первую медаль на "Играх непокоренных"

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, это первая медаль украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за два года в велоспорте. При этом сам участник соревнований отметил, что трасса скоростная, как для любителей, это был довольно крутой поворот и финиш вверх.

Наиболее достигнутая скорость 60 километров в час, - рассказал Фищук, добавив, что в общем он доволен выступлением и сделал все что мог.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко поздравил Фищука с завоеванной на "Invictus Games" первой медалью для украинской сборной.

Напомним, как сооьщал УРА-Информ, ураинская молодежная сборная завоевала 23 медали на Юношеских Олимпийских играх, которые проходили в аргентинском Буэнос-Айресе. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.