Свитолина продолжает "расчищать" путь в своей группе в рамках WTA

Украинка немного уступила сопернице в первом сете, проиграв один свой гейм. Однако, во второй партии Элина сумела реализовать единственный брейк-пойнт в шестом гейме, подобрав все подачи чешки в свою пользу. Общий счет встречи - 6:3,6:3.

"Отличная поддержка, счастлива видеть столько радостных лиц. Мне было важно оставаться сфокусированной и быть сильной ментально. Это и было ключом", - сказала Элина сразу после победы над Квитовой.

Стоит отметить, что для Свитолиной это всего лишь вторая победа над Квитовой, ранее она уступила ей 7 матчей.

Как сообщалось в "УРА-Информ",недавно украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина осуществила три брейка подряд, что позволило ей выиграть поединок первого круга на турнире в Гонконге.