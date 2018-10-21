17:25 21.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина продолжает "расчищать" путь в своей группе в рамках WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина сумела победить чешку Петру Квитову в рамках итогового турнира WTA. Об этом говорится на официальном сайте турнира. 

Свитолина продолжает

Украинка немного уступила сопернице в первом сете, проиграв один свой гейм. Однако, во второй партии Элина сумела реализовать единственный брейк-пойнт в шестом гейме, подобрав все подачи чешки в свою пользу. Общий счет встречи - 6:3,6:3.

"Отличная поддержка, счастлива видеть столько радостных лиц. Мне было важно оставаться сфокусированной и быть сильной ментально. Это и было ключом", - сказала Элина сразу после победы над Квитовой.

Стоит отметить, что для Свитолиной это всего лишь вторая победа над Квитовой, ранее она уступила ей 7 матчей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ",недавно украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина осуществила три брейка подряд, что позволило ей выиграть поединок первого круга на турнире в Гонконге. 


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