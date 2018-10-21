ФК "Барселона" не без труда расправилась с лидером Примеры испанской "Севильей"

В первом тайме каталонцы сразу взяли "высокий старт", опередив соперника на два мяча. По голу забили Коутиньо и Месси, с пенальти отметился и Суарес.

Во втором тайме футболисты "Севильи" сумели слегка отыграть "сухой" счет встречи - гол Пабло Сарабия на 79 минуте уже не смог существенно решить исход матча. В конце матча команды обменялись еще по одному взятию ворот, победа в очередной раз досталась "сине-гранатовым".

Таким образом, "Барса" сместили лидером чемпионата, набрав в свой актив 18 очков и оставив за соперников его 16-ть.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба " Барселона" Лионель Андрес Месси во второй раз подряд стал самым лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.