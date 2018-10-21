11:46 21.10.2018 | Спорт | Новости
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ФК "Барселона" не без труда расправилась с лидером Примеры испанской "Севильей"

В центральной баталии 9-го тура испанской Примеры каталонская "Барселона" прервала безпроигрышную серию побед испанской "Севильи". Об этом говорится на официальном сайте чемпионата. 

ФК

В первом тайме каталонцы сразу взяли "высокий старт", опередив соперника на два мяча. По голу забили Коутиньо и Месси, с пенальти отметился и Суарес. 

Во втором тайме футболисты "Севильи" сумели слегка отыграть "сухой" счет встречи - гол Пабло Сарабия на 79 минуте уже не смог существенно решить исход матча.  В конце матча команды обменялись еще по одному взятию ворот, победа в очередной раз досталась "сине-гранатовым".

Таким образом, "Барса" сместили лидером чемпионата, набрав в свой актив 18 очков и оставив за соперников его 16-ть.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба " Барселона" Лионель Андрес Месси во второй раз подряд стал самым лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. 


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