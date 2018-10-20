Олимпиада в Буэнос-Айресе: украинская сборная завоевала рекордное количество золотых медалей

Таким образом, украинцы привезут домой семь золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых медалей. Наибольший зачетный успех наших спортсменов был зафиксирован в акробатике и гимнастике.

Напомним, что первую медаль в легкой атлетике для Украины получил прыгун в высоту Олег Дорощук, вторая медаль была получена 17-летним борцом вольного стиля Владиславом Остапенком, третью медаль сборной Украины принес гимнаст Назар Чепурной, получивший серебро в опорном прыжке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе медали получили 15-летняя гимнастка Анастасия Бачинская, а также пара Дарья Плохотнюк и Александр Мадей, которые выступали в соревнованиях смешанных пар по спортивной акробатике.