12:11 18.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид взяла золото на юниорском чемпионате мира

Чемпионка мира 2018 года Дарья Билодид добыла победу в финале юниорского чемпионата мира в весовой категории до 48 кг. 

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид взяла золото на юниорском чемпионате мира

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на своей страничке в Facebook.

Как отмечается, в финале Дарья встретилась на татами с японкой Саной Ёсиде. Так, несмотря на сопротивление конкурентки, наша соотечественница искусно бросила японку на спину и не оставила сопернице шансов на победу.

Стоит добавить, что соревнования проходят на Багамских островах.

НОК поздравляет Дарью и ее родителей-тренеров Светлану Кузнецову и Геннадия Билодида.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский спортсмен Иван Тищенко выиграл золотую медаль на Юношеской летней Олимпиаде в Буэнос-Айресе.


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