Украинская дзюдоистка Дарья Билодид взяла золото на юниорском чемпионате мира

Чемпионка мира 2018 года Дарья Билодид добыла победу в финале юниорского чемпионата мира в весовой категории до 48 кг.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на своей страничке в Facebook.
Как отмечается, в финале Дарья встретилась на татами с японкой Саной Ёсиде. Так, несмотря на сопротивление конкурентки, наша соотечественница искусно бросила японку на спину и не оставила сопернице шансов на победу.
Стоит добавить, что соревнования проходят на Багамских островах.
НОК поздравляет Дарью и ее родителей-тренеров Светлану Кузнецову и Геннадия Билодида.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский спортсмен Иван Тищенко выиграл золотую медаль на Юношеской летней Олимпиаде в Буэнос-Айресе.