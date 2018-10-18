Украинская дзюдоистка Дарья Билодид взяла золото на юниорском чемпионате мира

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на своей страничке в Facebook.

Как отмечается, в финале Дарья встретилась на татами с японкой Саной Ёсиде. Так, несмотря на сопротивление конкурентки, наша соотечественница искусно бросила японку на спину и не оставила сопернице шансов на победу.

Стоит добавить, что соревнования проходят на Багамских островах.

НОК поздравляет Дарью и ее родителей-тренеров Светлану Кузнецову и Геннадия Билодида.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский спортсмен Иван Тищенко выиграл золотую медаль на Юношеской летней Олимпиаде в Буэнос-Айресе.