Сборная Украины обыграла Чехию и выиграла группу Лиги наций

Встреча, которая проходила в Харькове на стадионе "Металлист" завершилась со счетом 1:0. При этом единственный гол в этом матче забил полузащитник украинской национальной команды Руслан Малиновский на 43 минуте.

Таким образом, сборная Украины набрала девять очков в группе первого дивизиона в Лиги наций и досрочно заняла первое место.

В общем счете наша команда повысилась в классе и в следующем розыгрыше турнира сыграет в Лиге А. Также сборная Украины обеспечила себе участие в плей-офф за место на Евро-2020, если не удастся пробиться в финальную часть турнира через классический отбор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне игроки сборной Украины начали подготовительные занятия к следующим матчам национальной команды против Италии и Чехии. Как рассказали в пресс-службе Федерации футбола Украины первым из легионеров сборной в украинскую столицу приехал полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко. Среди игроков иностранного чемпионата на тренировки прибыли Александр Зинченко и Игорь Пластун.