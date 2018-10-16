В Киеве скончался легендарный футболист и тренер Олег Базилевич

Многолетнему соратнику Валерия Лобановского было 80 лет. Выдающийся спортсмен умер около трех часов дня после продолжительной болезни. Знаменитый футболист и тренер страдал болезнью Паркинсона.

Базилевич практически всю свою игровую карьеру провел в киевском "Динамо", играя на позиции нападающего. В чемпионате СССР в составе "бело-синих" он забил 53 мяча в 161 встрече. Заканчивал с футболом Олег Петрович в донецком "Шахтере", в котором стал автором девяти голов в 32 матчах.

Заслуженный тренер СССР и УССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, кандидат педагогических наук, профессор, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, Кубка кубков Европы, Суперкубка Европы, создатель уникальной системы - "Подготовка футболистов высокой квалификации на основе моделирования учебно-тренировочного процесса", автор книг "Система или размышления о футболе", "Организация игры и подготовка футболистов высокой квалификации", "Система, или Размышления о том, каким был, стал и может стать футбол".

О месте и времени прощания и похорон будет сообщено позднее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в пятницу, 5 октября, на 45 году жизни умер баскетболист Григорий Хижняк. Спортсмен был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000 годов. Как сказано на сайт Федерации баскетбола Украины, выступая за каунасский "Жальгирис" он стал чемпионом Литвы в сезоне 2000/01. Также играл в Испании, России и Латвии. Григорий Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы, в 1997 и 2003 году. За карьеру стал четыерхкратным чемпионом Украины.