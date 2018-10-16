11:49 16.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинских теннисистов дисквалифицировали

Украинских братьев-теннисистов Глеба и Вадима Алексеенко пожизненно дисквалифицировали и оштрафовали на 250 тысяч долларов по обвинению в договорных матчах и незаконных ставках.

Украинских теннисистов дисквалифицировали

Об этом сообщил Tennis Integrity Unit - специализированный антикорупционный орган, который занимается проверкой мирового тенниса.

Дело против украинских 35-летних спортсменов нарушили, опираясь на расследование Tennis Integrity Unit. Канадский юрист и член Международного спортивного арбитражного суда Ричард Макларен признал братьев виновными в договорных матчах в Румынии, России, Германии и Турции. Все эти случаи произошли в июне 2015 – январе 2016 года. На этих матчах спортсмены сами с помощью посредника делали ставки на результаты соревнований.

Решение спортивного суда означает для братьев окончание карьеры. Отныне Алексеенко не смогут участвовать в авторитетных соревнованиях, или даже посещать их.

Отметим, что братья Алексеенко никогда не были в числе лучших теннисистов. Вадим Алексеенко занимает 1113 позицию в одиночном рейтинге. Его лучшим результатом в карьере была 497 ступенька. Его брат Глеб Алексеенко сейчас на 1724-й позиции, его лучшим результатом была 609-я ступенька.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина определилась с новым наставником. Теперь тренироваться шестая ракетка мира будет под руководством 62-летнего специалиста Нико Савиано.


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