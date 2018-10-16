Украина выиграла еще три медали на Олимпийских играх - ФОТО

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

15-летняя спортивная гимнастка Анастасия Бачинская стала двукратным призером соревнований, выступив в заключительном виде соревнований в вольных упражнениях.

Также «бронзу» выиграли украинцы Дарья Плохотнюк и Александр Мадей, которые выступали в соревнованиях смешанных пар по спортивной акробатике. Национальный олимпийский комитет отметил, что в этом виде спорта награды на Юношеских Олимпийских играх разыгрывались впервые.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Украина также выиграла три медали. В частности, первую медаль в легкой атлетике для Украины получил прыгун в высоту Олег Дорощук, вторая медаль была получена 17-летним борцом вольного стиля Владиславом Остапенком, третью медаль сборной Украины принес гимнаст Назар Чепурной, получивший серебро в опорном прыжке.