10:56 16.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украина выиграла еще три медали на Олимпийских играх - ФОТО

На юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе медали получили 15-летняя гимнастка Анастасия Бачинская, а также пара Дарья Плохотнюк и Александр Мадей, которые выступали в соревнованиях смешанных пар по спортивной акробатике.

Украина выиграла еще три медали на Олимпийских играх - ФОТО

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

15-летняя спортивная гимнастка Анастасия Бачинская стала двукратным призером соревнований, выступив в заключительном виде соревнований в вольных упражнениях.

Также «бронзу» выиграли украинцы Дарья Плохотнюк и Александр Мадей, которые выступали в соревнованиях смешанных пар по спортивной акробатике. Национальный олимпийский комитет отметил, что в этом виде спорта награды на Юношеских Олимпийских играх разыгрывались впервые.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Украина также выиграла три медали. В частности, первую медаль в легкой атлетике для Украины получил прыгун в высоту Олег Дорощук, вторая медаль была получена 17-летним борцом вольного стиля Владиславом Остапенком, третью медаль сборной Украины принес гимнаст Назар Чепурной, получивший серебро в опорном прыжке.


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