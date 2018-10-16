01:00 16.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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У женской сборной Украины по футболу появился новый тренер

Исполком Федерации Футбола Украины утвердил на посту главного тренера женской сборной Украины Наталью Зинченко. Об этом сообщается на сайте команды.

У женской сборной Украины по футболу появился новый тренер

Отметим, что ранее Комитет женского футбола ФФУ признал выступление женской сборной Украины в квалификационном турнире чемпионата мира-2019 в целом неудовлетворительным и решил не продолжать сотрудничество с Владимиром Ревой, который возглавлял команду в течение двух последних отборочных циклов.

Также комитет рекомендовал Исполкому ФФУ назначить наставником до конца отборочного цикла чемпионата Европы-2021 Наталью Зинченко - действующего тренера молодежной сборной.

Стоит добавить, что Наталья Зинченко также возглавляет харьковский "Житлобуд-2", который успешно выступает в высшей лиге чемпионата Украины среди женских команд. А недавно "молодежка" под руководством Зинченко получила путевку в элит-раунд отбора к Евро-2019.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА. Таким образом, наша сборная получила дополнительную возможность попасть на Евро-2020 помимо стандартного отборочного турнира.


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