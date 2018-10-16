У женской сборной Украины по футболу появился новый тренер

Исполком Федерации Футбола Украины утвердил на посту главного тренера женской сборной Украины Наталью Зинченко. Об этом сообщается на сайте команды.
Отметим, что ранее Комитет женского футбола ФФУ признал выступление женской сборной Украины в квалификационном турнире чемпионата мира-2019 в целом неудовлетворительным и решил не продолжать сотрудничество с Владимиром Ревой, который возглавлял команду в течение двух последних отборочных циклов.
Также комитет рекомендовал Исполкому ФФУ назначить наставником до конца отборочного цикла чемпионата Европы-2021 Наталью Зинченко - действующего тренера молодежной сборной.
Стоит добавить, что Наталья Зинченко также возглавляет харьковский "Житлобуд-2", который успешно выступает в высшей лиге чемпионата Украины среди женских команд. А недавно "молодежка" под руководством Зинченко получила путевку в элит-раунд отбора к Евро-2019.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА. Таким образом, наша сборная получила дополнительную возможность попасть на Евро-2020 помимо стандартного отборочного турнира.