Украина получила три медали на Юношеских Олимпийских играх

Первую медаль в легкой атлетике для Украины получил прыгун в высоту Олег Дорощук. Он дважды занял третье место на двух предыдущих этапах соревнования, а в финале Олег высоту 2.14 м и получил третий результат, завоевав бронзовую медаль. Чемпионом в области легкой атлетики 2018 стал китаец Лонг Чен, который взял высоту в 4.35м.

Вторая медаль была получена 17-летним борцом вольного стиля Владиславом Остапенком, который занял третье место в весовой категории 55 кг, победив в поединке за бронзу алжирца Уссама Лариби.

Еще одну медаль в актив сборной Украины принес гимнаст Назар Чепурной, получивший серебро в опорном прыжке. 16-летний украинец попал в финал с последним восьмым результатом, однако в решающем раунде выполнил все на высоком уровне оба прыжки, таким образом завоевав серебряную медаль.

На данный момент, активе сборной Украины 14 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", 7 октября Украина получила первую награду на III летних Юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе.