02:00 14.10.2018 | Спорт | Новости
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Сборная Бельгия дала уверенный бой швейцарцам в стартовом матче Лиги Наций

Сборная Бельгии на домашнем "Стадионе короля Бодуэна"  без труда сумела обыграть гостей из соседней Швейцарии. Об этом говоиртся на официальном сайте турнира. 

Сборная Бельгия дала уверенный бой швейцарцам в стартовом матче Лиги Наций

В первом тайме бельгийцы прямо таки бомбардировали ворота Зоммера, но все попытки вырвать хотя бы один гол так и остались безуспешными. 

Вторая половина спарринга ознаменовалась тремя голевыми моментами. Так, на 58 минуте комбинацию хозяев закончил Лукаку, а на 84 минуте форвард "Манчестер Юнайтед" оформил дубль. Между голами Лукаку в воротах Куртуа отличился Гавранович, но его мяч уже не мог повлиять на исход поединка. 

Таким образом, после двух сыгранных туров в группе 2 Дивизион А Бельгия имеет максимальные шесть очков, ее соперники лишь 3.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно игроки сборной Украины начали подготовительные занятия к следующим матчам национальной команды против Италии и Чехии. 


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