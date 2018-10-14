Сборная Бельгия дала уверенный бой швейцарцам в стартовом матче Лиги Наций

В первом тайме бельгийцы прямо таки бомбардировали ворота Зоммера, но все попытки вырвать хотя бы один гол так и остались безуспешными.

Вторая половина спарринга ознаменовалась тремя голевыми моментами. Так, на 58 минуте комбинацию хозяев закончил Лукаку, а на 84 минуте форвард "Манчестер Юнайтед" оформил дубль. Между голами Лукаку в воротах Куртуа отличился Гавранович, но его мяч уже не мог повлиять на исход поединка.

Таким образом, после двух сыгранных туров в группе 2 Дивизион А Бельгия имеет максимальные шесть очков, ее соперники лишь 3.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно игроки сборной Украины начали подготовительные занятия к следующим матчам национальной команды против Италии и Чехии.