Киевское "Динамо" потерпело поражение от коллег из "Арсенала"

Единственный гол удалось забыть форварду "бомбардиров" с углового на 36-минуте, успешным взятием ворот отличился Акулин. Вся вторая половина поединка и добавочное время прошли в ритме "тики-таки", футболисты "Арсенала" сумели вытянуть победу в таком режиме, нанеся поражение "столичным".

Состав на матч ФК "Арсенал-Киев": Ситало, Майданевич, Д.Зозуля, Сагуткин, Дубинчак, Насонов, Домбровский, Ермаченко, Лола, Акулинин, Баланюк.

Состав на матч "Динамо": Бущан (Рудько, 46), Алибеков (Романчук, 39), Петрусенко, Вантух (Шпирка, 46), Кравченко (Морозюк, 73), Че Че (Копытов, 70), Андриевский (Гармаш, 63), Смирный (Булеца, 46), Сидклей, Калитвинцев (игрок на просмотре, 65), Буэно (Хоцяновский, 70).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Монако завершилась жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Киевское Динамо по его итогам будет играть в одной группе с Астаной, Ренном и Яблонецом.