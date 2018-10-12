14:56 12.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Усик показал, как готовится к предстоящему бою под песни легендарного певца - ВИДЕО

Всемирноизвестный украинский чемпион боксерского ринга Александр Усик показал подготовку к предстоящему бою с британцем Тони Беллью. Соответствующее видео было опубликовано на Уoutube канале.

Усик показал, как готовится к предстоящему бою под песни легендарного певца - ВИДЕО

В ролике видно, что боксер после спарринга активно танцует под песню легендарного певца Виктора Цоя Следи за собой.

К слову, украинский боксер очень веселый и патриотичный, его капа в зубах цвета украинского флага.

Добавим, что бой между Александром Усиком и Тони Беллью состоится 10 ноября в Манчестере.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик признался, что очень сильно нервничал из-за поединка в Москве. По мнению боксера, украинцы не простили бы его поражение с Муратом Гассиевым. Сообщается, что в июле 2018 года состоялся поединок с Муратом Гассиевым.


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