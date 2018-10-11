Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира в Гонконге

В рамках 1/8 финала турнира Ястремская справилась с местной соперницей Джен Сайсай, которая к тому же является любимицей публики.

По предварительным данным, матч продолжался полтора часа и завершился со счетом 6:3 и 6:3.

Следующая соперница Даяны Ястремской определится в матче Виктория Томова (Болгария, WTA 162) - Кристина Кучова (Словакия, WTA 317).

Отметим, что это второй в карьере 18-летней теннисистки выход в четвертьфинал турнира WTA. В 2017 году она добралась до 1/4 финала турнира в Стамбуле, где уступила словачке Яне Чепеловой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина осуществила три брейка подряд, что позволило ей выиграть поединок первого круга на турнире в Гонконге.