Украина завоевала второе золото на юношеской Олимпиаде - ФОТО

Об этом пишет Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

Сообщается, 18-летний спортсмен пришел первым к финишу финального заезда среди мужских одиночек в академической гребле. Таким образом, украинец не оставил никаких шансов своим соперникам из Австралии, Беларуси и Перу.

"Иван Тищенко стал абсолютным чемпионом в индивидуальном турнире", - говорится в сообщении.

Кстати, это третья медаль украинской сборной на юношеской Олимпиада-2018.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина в воскресенье, 7 октября, получила первую награду на III летних Юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе. В первый день соревнований бронзовую медаль завоевал дзюдоист Олег Вередиба.