Свитолина прервала трехматчевую серию поражений

Об этом свидетельствуют сведения по материалам iSport.ua.

Как отмечается, в стартовом круге спортсменка с уверенностью добыла победу нпд 181-й ракеткой мира Присциллой Хон из Австралии.

Стартовый сет завершился в пользу Свитолиной, которая осуществила три брейка - 6:2. Во втором сете спортсменки обменялись брейками, но первая сеяная соревнований сумела забрать еще одну подачу австралийки в конце сета - 6:3.



Следующей оппоненткой украинки станет японка Нао Хибины (125 в мире).



Стоит добавить, что для первой ракетки Украины эта победа стала первой этой осенью, ведь до этого она в последний раз побеждала еще 31 августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в американском городе Цинциннати с призовым фондом 2,875 млн. долларов.