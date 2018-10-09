19:55 09.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина прервала трехматчевую серию поражений

Украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина осуществила три брейка подряд, что позволило ей выиграть поединок первого круга на турнире в Гонконге.

Свитолина прервала трехматчевую серию поражений

Об этом свидетельствуют сведения по материалам iSport.ua.

Как отмечается, в стартовом круге спортсменка с уверенностью добыла победу нпд 181-й ракеткой мира Присциллой Хон из Австралии.

Стартовый сет завершился в пользу Свитолиной, которая осуществила три брейка - 6:2. Во втором сете спортсменки обменялись брейками, но первая сеяная соревнований сумела забрать еще одну подачу австралийки в конце сета - 6:3. 

Следующей оппоненткой украинки станет японка Нао Хибины (125 в мире). 

Стоит добавить, что для первой ракетки Украины эта победа стала первой этой осенью, ведь до этого она в последний раз побеждала еще 31 августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка Украины  Элина Свитолина преодолела второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в американском городе Цинциннати с призовым фондом 2,875 млн. долларов.


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