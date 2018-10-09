Макгрегору запретили драться в течение месяца - UFC

Об этом пишет Forbes.

Отметим, поединок за звание чемпиона организации в легком весе завершился неудачей Конора в четвертом раунде после удушающего приема соперника. Как постановила Атлетическая комиссия штата Невада, МакГрегору запрещено выходить в октагон до шестого ноября 2018 года.

Также по решению UFC, бойцу до 28 октября запрещено даже проводить спарринги. Интересно, что Нурмагомедов, устроивший массовое побоище после своей победы, пока не получил дисквалификацию.

О других деталях пока ничего не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик признался, что очень сильно нервничал из-за поединка в Москве. По мнению боксера, украинцы не простили бы его поражение с Муратом Гассиевым.