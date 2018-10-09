"France Football" объявил тридцатку номинантов на "Золотой мяч-2018"

Еженедельный журнал о футбольных новостях "France Football" презентовал целостный список из 30 игроков, которые будут претендовать на награду "Золотой мяч" 2018 года.
Как сообщается на сайте издания, имя обладателя награды будет объялено восьмого декабря.
Первая пятерка: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина), Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия), Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс), Карим Бензема ("Реал", Франция), Эдинсон Кавани (ПСЖ, Уругвай).
Вторая пятерка: Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия), Диего Годин ("Атлетико", Уругвай).
Третья пятерка: Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция), Эден Азар ("Челси", Бельгия), Иско ("Реал", Испания), Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия), Нголо Канте ("Челси", Франция).
Четвертая пятерка: Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция), Марио Манджукич ("Ювентус", Хорватия), Садьо Мане ("Ливерпуль", Сенегал), Марсело ("Реал", Бразилия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).
Пятая пятерка: Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Неймар (ПСЖ, Бразилия), Ян Облак ("Атлетико", Словения), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франция).
Шестая пятерка: Иван Ракитич ("Барселона", Хорватия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Луис Суарес ("Барселона", Уругвай), Рафаэль Варан ("Реал", Франция).
Стоит добавить, что "Золотой мяч" был основан France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", церемония вручения "Золотого мяча" состоится, третьего декабря в Париже.