"France Football" объявил тридцатку номинантов на "Золотой мяч-2018"

Как сообщается на сайте издания, имя обладателя награды будет объялено восьмого декабря.

Первая пятерка: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина), Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия), Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс), Карим Бензема ("Реал", Франция), Эдинсон Кавани (ПСЖ, Уругвай).

Вторая пятерка: Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия), Диего Годин ("Атлетико", Уругвай).

Третья пятерка: Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция), Эден Азар ("Челси", Бельгия), Иско ("Реал", Испания), Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия), Нголо Канте ("Челси", Франция).

Четвертая пятерка: Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция), Марио Манджукич ("Ювентус", Хорватия), Садьо Мане ("Ливерпуль", Сенегал), Марсело ("Реал", Бразилия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).

Пятая пятерка: Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Неймар (ПСЖ, Бразилия), Ян Облак ("Атлетико", Словения), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франция).

Шестая пятерка: Иван Ракитич ("Барселона", Хорватия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Луис Суарес ("Барселона", Уругвай), Рафаэль Варан ("Реал", Франция).

Стоит добавить, что "Золотой мяч" был основан France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", церемония вручения "Золотого мяча" состоится, третьего декабря в Париже.