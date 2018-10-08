Украинская сборная начала подготовку к матчам против Италии и Чехии - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Первым из легионеров сборной в украинскую столицу приехал полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко. Среди игроков иностранного чемпионата на тренировки прибыли Александр Зинченко и Игорь Пластун.

По предварительной информации ФФУ, этой ночью должен еще прилететь Василий Кравец. В свою очередь остальные легионеры присоединятся к команде уже в Италии.

Добавим, девятого октября сборная Украины отправится в Геную, где на следующий день сыграет товарищеский матч против команды Италии. После этого поединка сборная вылетит в Харьков на игру Лиги наций против Чехии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Сборная Украины в воскресенье, 9 сентября, победила команду Словакии в матче второго тура Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась во Львове на стадионе "Арена Львов" и завершилась со счетом 1:0.