19:54 08.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская сборная начала подготовку к матчам против Италии и Чехии - ФОТО

Сегодня игроки сборной Украины начали подготовительные занятия к следующим матчам национальной команды против Италии и Чехии.

Украинская сборная начала подготовку к матчам против Италии и Чехии - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Первым из легионеров сборной в украинскую столицу приехал полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко. Среди игроков иностранного чемпионата на тренировки прибыли Александр Зинченко и Игорь Пластун.

По предварительной информации ФФУ, этой ночью должен еще прилететь Василий Кравец. В свою очередь остальные легионеры присоединятся к команде уже в Италии.

Добавим, девятого октября сборная Украины отправится в Геную, где на следующий день сыграет товарищеский матч против команды Италии. После этого поединка сборная вылетит в Харьков на игру Лиги наций против Чехии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Сборная Украины в воскресенье, 9 сентября, победила команду Словакии в матче второго тура Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась во Львове на стадионе "Арена Львов" и завершилась со счетом 1:0.


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