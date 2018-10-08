Украина завоевала первую медаль на летних Юношеских Олимпийских играх

Как сообщила в своем Twitter пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, в первый день соревнований бронзовую медаль завоевал дзюдоист Олег Вередиба. Он сумел одолеть француза Романа Валадье-Пикара.

Шансы на медаль имела также украинская дзюдоистка Анастасия Балабан, однако в своей бронзовой схватке она уступила Ерзы Муминович с Косово.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина получила первую лицензию на Олимпийские игры 2020 года в японском Токио.