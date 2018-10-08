01:00 08.10.2018 | Спорт | Новости
100205198:Polishuk

Украина завоевала первую медаль на летних Юношеских Олимпийских играх

Украина в воскресенье, 7 октября, получила первую награду на III летних Юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе.

Украина завоевала первую медаль на летних Юношеских Олимпийских играх

Как сообщила в своем Twitter пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, в первый день соревнований бронзовую медаль завоевал дзюдоист Олег Вередиба. Он сумел одолеть француза Романа Валадье-Пикара.

Шансы на медаль имела также украинская дзюдоистка Анастасия Балабан, однако в своей бронзовой схватке она уступила Ерзы Муминович с Косово.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина получила первую лицензию на Олимпийские игры 2020 года в японском Токио.


Поделиться
Читайте также:
 
Турция отказывается от кредитов МВФ, - Эрдоган В Португалии более 700 человек борются с пожаром в национальном парке Количество жертв землетрясения возле берегов Гаити достигло 11 человек Украина выходит на новый уровень отношения к особым детям, - Порошенко
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив