Роналду впервые показал результативную игру в рядах "Ювентуса"

В первом тайме Канселу навесил в штрафную на Бентакура, который отдал пас на Роналду, а тот разыграл вместе с ним верх, уступив право гола уругвайцу. Далее Манджукич благодаря поставленному корпусу сумел отобрать мяч у соперника и пройти через половину поля в одиночку, обыгрываю защиту "Удинезе".

Хорват отдал пас на Роналду и тот успешно реализовал гол. Во втором тайме хозяева поля лишь доигрывали матч в неспешных контратаках, не подпуская соперника к воротам "Ювентуса".

На данный момент в ИПЛ "Ювентус" имеет стопроцентный результат - 24 очка. “Удинезе” с 8 баллами находятся на 15-й строчке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно туринский Ювентус начал поиски перспективного форварда, который может заменить 32-летнего Марио Манджунича.