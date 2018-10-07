Хабиб Нурмагомедов "задушил" ирландца Макгрегора

Бой начался очень динамично, оба соперника норовили выложиться на полную еще в начальных раундах, но уже на 4 этапе поединка Макгрегор попался в удушающих захват Хабиба и вынужден был сдаться.

Бой века, как называли встречу комментаторы, завершился в четвертом раунде. Хабиб победил МакГрегора досрочно, но не получил пояс.

После победы Хабиба в зале началось настоящее безумие – чемпион выскочил из клетки, чтобы ответить кулаками на оскорбившего его болельщика. В результате Нурмагомедову не вручили пояс в клетке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", билеты на UFC 229, в котором будут сражаться россиянин Хабиба Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегора были распроданы за 2 минуты.