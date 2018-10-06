04:00 06.10.2018 | Спорт | Новости
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Гроббелар признался, что в Родезии ему приходилось стрелять в людей

Голкипер "Ливерпуля" на пенсии - Брюс Гроббелар рассказал The Guardian, как убивал людей у себя на родине. 
 

Гроббелар признался, что в Родезии ему приходилось стрелять в людей

Когда Брюс был ребёнком его семья переселилась в ЮАР. Но потом Гроббелара призвали в армию. На границе с Мозамбик ему приходилось делать ужасные вещи: "Им нужны были наши сигареты, а мы хотели их шоколад, так что мы постоянно обменивались. А на Рождество 1975-го они стали у нас стрелять".

Футболист поделился некоторыми "темными" страницами своей биографии: "У нас в отделении был парень, который отрезал ухо у каждого человека, которого он убивал. Он хранил уши в банках, и него было много банок. Всю его семью жестоко убили, он так мстил"

недавно ФК "Ливерпуль" без труда расправился с соперниками по АПЛ ФК "Саутгемптон". 


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