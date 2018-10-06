ФК "Арсенал" нанес сокрушительное поражение гостям из Азербайджана

В первом тайме фанатам и болельщикам было понятно, что бороться за победу с более именитым клубом гости не собираются. Для них это был скорее поучительный футбольный опыт, нежели реальная возможность "отобрать" очки у ФК "Арсенал".

Забивали голы Папастатопулос 4 мин, Смит-Роу (53), Гендузи (80), сопернику добраться до ворот хозяев так и не удалось, вратарь "Арсенала" два тайма простоял у своей "калитки" без работы.

Таким образом, “Карабах” проиграл англичанам все пять матчей в истории клуба. Тренер лондонцев Унай Эмери похвалил соперников, сказав следующее: "Для нас важен каждый поединок. Мы играли на выезде, и нам противостоял сильный соперник. "Карабах" — амбициозная команда, и сегодня нам пришлось изрядно попотеть".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ФК "Челси" без труда одержал победу над лондонским " Арсеналом".