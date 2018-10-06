Более 200 команд будут бороться за медальное первенство на летних Олимпийских играх в Аргентине

Украина также будет принимать участие в интернациональных соревнованиях. Наша сборная будет представлена 55-ю спортсменами, которые выступят в 22-х видах спорта. Сейчас украинские атлеты уже прекрасно обосновались в Олимпийской деревне.

Атлета уже испытали на "прочность" арены олимпийского Буэнос-Айреса.

Участник украинской сборной по спортивной акробатики Дарья Плохотнюк считает, что в этом году будет сложнее привыкнуть к царящей вокруг соревнований атмосфере. Сейчас, чтобы адаптироваться, привыкнуть к дорожке, освещению нужно больше времени, а его реально не хватает.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Украины заняла восьмое место в медальном зачете на первом чемпионате Европы по летним видам спорта. Также в составе украинской команды есть 13 серебряных и пять бронзовых наград.