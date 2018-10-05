13:32 05.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100205080:Polishuk

Умер украинский баскетболист Григорий Хижняк

В Украине в пятницу, 5 октября, на 45 году жизни умер баскетболист Григорий Хижняк.

Умер украинский баскетболист Григорий Хижняк

Спортсмен был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000 годов. Как сказано на сайт Федерации баскетбола Украины, выступая за каунасский "Жальгирис" он стал чемпионом Литвы в сезоне 2000/01. Также играл в Испании, России и Латвии. Григорий Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы, в 1997 и 2003 году. За карьеру стал четыерхкратным чемпионом Украины.

По окончании карьеры игрока и чемпионата украинской Суперлиги-2009/10 стал тренером дубля команды "ДнепрАзот", затем работал в "Будивельнике".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году ушел из жизни известный украинский футбольный вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 Минэнерго пообещал в ближайшее время сократить шахтерам долги по зарплате В центре Кривого Рога нашли троих детей-Маугли - ВИДЕО Украину ожидают массовые проверки бизнеса
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив