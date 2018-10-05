Умер украинский баскетболист Григорий Хижняк

В Украине в пятницу, 5 октября, на 45 году жизни умер баскетболист Григорий Хижняк.
Спортсмен был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000 годов. Как сказано на сайт Федерации баскетбола Украины, выступая за каунасский "Жальгирис" он стал чемпионом Литвы в сезоне 2000/01. Также играл в Испании, России и Латвии. Григорий Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы, в 1997 и 2003 году. За карьеру стал четыерхкратным чемпионом Украины.
По окончании карьеры игрока и чемпионата украинской Суперлиги-2009/10 стал тренером дубля команды "ДнепрАзот", затем работал в "Будивельнике".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году ушел из жизни известный украинский футбольный вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов.