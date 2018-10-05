Украинские фаны отличились на матче Чехия-Украина - ФОТО

Отмечается, что в потасовках со стороны фанатов Динамо приняли участие около трех десятков человек. Кроме того, в драку включились и польские болельщики, которые приехали в Чехию на матч.

Это не первый инцидент в Чехии, в котором украинские болельщики продемонстрировали себя не лучшим образом. Поединок завершился счетом 0:1 в пользу Чехии.

Украинских хулиганов задержала местная полиция. Причиной арестов стало то, что самые активные болельщики попытались пробраться на поле.

Добавим, что после двух туров в ЛЕ киевляне занимают 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 2 очка.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", УЕФА определил пятерых кандидатов на звание лучшего игрока тура Лиги Европы. Отметим, что к сожалению, в этот список не вошли наши соотечественники.