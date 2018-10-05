Столичное "Динамо" на выезде в ничью завершили матч с чешской "Яблонеца" в Лиге Европы

Украинская команда, которая быстро обеспечила себе преимущество в два гола на старте поединка благодаря голам Виктора Цыганкова на восьмой минуте и Дениса Гармаша на 14-й минуте, во втором тайме пропустила два мяча.

Но на 33-й минуте хозяева усилиями Давида Говорки забили первый гол. А на 81-й минуте Михал Травник принес "Яблонецу" ничью в этом матче.

В другом матче этой группы "Астана" обыграла "Ренн" на своем поле со счетом 2:0.

Таким образом, после двух туров "Астана" лидирует в группе с четырмя очками, "Ренн" набрал три очка, "Динамо" - два, а "Яблонеца" одно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне наставник сборной Чехии Ярослав Шилгавы назвал игроков, которые будут усиленно тренироваться к матчам Лиги наций против сборной Словакии и сборной Украины.